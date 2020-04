A FPF reuniu-se, esta quarta-feira, por teleconferência, com as associações distritais e regionais para análise do impacto da pandemia COVID-19 no futebol sénior não-profissional. Assim, a Direção da FPF entendeu dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores (uma delas o Campeonato de Portugal), que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas.