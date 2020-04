É nos momentos mais difíceis que o espírito solidário se revela e a COVID-19 tem mostrado que os bairradinos também o são e muito.

Na localidade de Ferreiros, freguesia da Moita, a Associação de Voluntários de Ferreiros (AVF) está a promover uma iniciativa sem precedentes, no âmbito da COVID-19. Esta jovem e dinâmica associação, com apenas um anos de vida e 95 associados, costurou e está a distribuir pelos populares cerca de 300 máscaras de proteção individual. Contudo, Ana Costa, presidente da associação, admite que a produção poderá continuar caso se confirme a sua necessidade. A máscara, lavável e reutilizável, é do tipo de máscara cirúrgica, feita em TNT. “É um material impermeável, permite que se lave à mão com água e sabão mas, quando perder a impermeabilidade, deve ser desperdiçado”, alerta Ana Costa.

A ideia, diz a presidente da AVF, surgiu do diretor Eduardo Pina e “prontamente foi aceite por todos os outros elementos da direção”.



Ler mais na edição impressa ou digital