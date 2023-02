“Máscaras de Baco” serve de mote a oficina de artes no Museu do Vinho Bairrada

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai promover, no próximo sábado, dia 25, entre as 10h e as 13h, uma oficina de artes subordinada ao tema “Máscaras de Baco”. A iniciativa será realizada em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB).

Trata-se de um ateliê de conceção criativa de máscaras alusivas ao Carnaval, tendo como mote inspirador as exposições e a mitologia associada à história da vinha e do vinho.

A atividade é dirigida a crianças e jovens dos 6 aos 12 anos.

As inscrições são gratuitas e limitadas a 25 participantes por sessão, mediante formalização de pedido de inscrição junto do Museu do Vinho Bairrada.

De sublinhar que esta iniciativa está inserida nas comemorações do 20.º aniversário do Museu do Vinho Bairrada. Para comemorar a efeméride, o Museu tem previsto, durante este ano, dinamizar um conjunto de atividades, desde ateliês, passando por oficinas lúdico-pedagógicas e criativas, até demonstrações de índole formativo nas mais diversas artes plásticas e de caráter performativo, dirigidas a crianças e jovens dos mais diversos graus de ensino escolar.