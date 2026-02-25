“Há Gigantes em Sangalhos” é o mais recente projeto que visa a participação comunitária e a dinamização cultural da freguesia. A iniciativa – que surge no seio do projeto Junta-TE! dedicado às artes performativas – é igualmente abraçado pela Junta de Freguesia de Sangalhos e pela professora de música, Cláudia Simões e pretende envolver a população, propondo a criação de marionetas gigantes construídas e ativadas pela própria comunidade.
Projeto “Há gigantes em Sangalhos” quer celebrar identidade vinhateira
Projeto vai arrancar com uma primeira reunião já no próximo dia 6 de março, pelas 21h, no salão da Junta de Freguesia. Envolvimento da população será determinante para o sucesso da iniciativa.