Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

25 de Fevereiro de 2026 17:08

Anadia // Sangalhos   Exclusivo

Projeto “Há gigantes em Sangalhos” quer celebrar identidade vinhateira

Projeto vai arrancar com uma primeira reunião já no próximo dia 6 de março, pelas 21h, no salão da Junta de Freguesia. Envolvimento da população será determinante para o sucesso da iniciativa.

“Há Gigantes em Sangalhos” é o mais recente projeto que visa a participação comunitária e a dinamização cultural da freguesia. A iniciativa – que surge no seio do projeto Junta-TE! dedicado às artes performativas – é igualmente abraçado pela Junta de Freguesia de Sangalhos e pela professora de música, Cláudia Simões e pretende envolver a população, propondo a criação de marionetas gigantes construídas e ativadas pela própria comunidade.

