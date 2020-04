Ninguém esperava que a vida ficasse virada do avesso ao virar da esquina. Que o diga a equipa de juniores do Anadia Futebol Clube, que depois de terminar a primeira fase em primeiro lugar, disputava, até os campeonatos de formação serem cancelados, a promoção à 1.ª Divisão Nacional. E com quatro jornadas cumpridas e subindo três equipas das duas zonas, o Anadia era segundo na Zona Norte, com mais quatro pontos do quarto classificado, o Moreirense, e a um do líder Chaves.

João Almeida, o treinador, deixa nestas linhas o que estava a ser a época.