Manuel Bôrras é um dos rostos da Comissão Administrativa que gere os destinos do Oliveira do Bairro Sport Clube. Voz respeitada no seio do clube, visto que, nas últimas 25 épocas, onze delas esteve na direção, o dirigente bairradino já adiantou aos seus colegas que esta será a sua última.



Com a época a terminar mais cedo por causa da pandemia da COVID-19, Manuel Bôrras aborda toda a vida do clube, desde a vertente financeira, desportiva e futuro.

Como é que o Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) está a lidar com a pandemia da COVID-19?

No dia da saída do comunicado da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) a suspender toda a atividade, 10 de março, o OBSC suspendeu todos os treinos do futebol de formação, e proporcionou o último treino dos seniores. No dia 12 de março a Comissão Administrativa (CA) ainda reuniu presencialmente, mas a partir daí temos gerido o clube através do telemóvel, dos e-mails, e outras ferramentas de comunicação.

