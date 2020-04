Como podem quatro músicos amigos, a morar em diferentes países, celebrar a vida tendo em conta as condicionantes atuais? Fazendo precisamente música e, com esta linguagem universal, transmitir uma mensagem de esperança.

A ideia partiu de um músico residente na Pampilhosa, David Machado Lopes, e foi de imediato aceite pelos outros três amigos: Bruno Marques, que vive e trabalha há quase uma década em Genebra; Marcelo Cantimelo, de Coimbra, residente há vários anos na Alemanha; e Helmar Böhnlein, de origem alemã, mas residente na Áustria.

Os quatro músicos, que não tocavam juntos desde uma participação muito especial entre jovens portugueses e alemães na Expo 2000 (Hannover), voltaram agora a reunir-se “virtualmente”. “Nestes tempos diferentes em que vivemos, decidimos celebrar a vida e reunir amigos e família que se encontram espalhados mundo fora”, refere David Lopes.

E assim nasceu uma versão do tema “Imagine”, de John Lennon, interpretada por David Machado Lopes (piano e produção vídeo), Bruno Marques (voz e textos), Marcelo Cantimelo (guitarra acústica) e Helmar Böhnlein, no violoncelo. O vídeo pretende transmitir a mensagem de que a distância não é um limite para a imaginação.

“Foi-nos muito grato não só reunir num único momento pessoas com as quais temos uma história, recordações e afetos, mas também deixar uma mensagem de esperança e celebração da vida neste momento difícil que todos atravessamos. No fundo, sentimos que foi uma fuga a esta ansiedade que todos vivemos.” Como diz o texto: “Age ou desiste. Sem distância ou limite. Reúne… e imagina.”

Fazem ainda parte do elenco, familiares e amigos portugueses residentes em Haia (Holanda), Genebra (Suíça) e Barcelona (Espanha).