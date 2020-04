O Rotary Club de Oliveira do Bairro assinalou no passado domingo, dia 26, de uma forma diferente, os seus 29 anos de atividade. A prenda de aniversário acabou por ser atribuída às IPSS do concelho.

Em tempo de pandemia, o Rotary ofereceu 5.000 euros em equipamento de proteção individual e de desinfeção a todas as instituições particulares de solidariedade social do concelho, com intervenção direta junto de grupos de risco.

“Tratou-se de um evento feito em contra relógio, porque todos os minutos contam, mas também com mil cuidados para não quebrar regras de desinfeção e confinamento”, relata o Rotary, que contou com a ajuda da empresa Eixorientador, que se encarregou das encomendas e da sua distribuição.

Para esta operação, o Rotary Clube de Oliveira do Bairro contou igualmente com o apoio dos beneficiários deste apoio, nomeadamente a Amper, Centro Ambiente Para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça, Recanto da Natureza, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Sobustos e Solsil, através dos seus Responsáveis e Funcionários.

Para levar a cabo esta ação comunitária, o Rotary teve a colaboração da Fundação Rotária Portuguesa, que comparticipou metade do custo total da atividade, sendo o valor restante suportado pelos amigos do Rotary e pelo próprio Clube.