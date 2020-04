As competições nacionais de Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-19 da temporada 2019/20 foram canceladas, numa decisão tomada em reunião de direção da Federação Portuguesa de Basquetebol.



A direção da FPB esteve reunida, por videoconferência, com a presença de todos os seus membros, a que se juntaram, como habitualmente, o presidente do Conselho de Arbitragem, o diretor Técnico Nacional, o secretário geral e a Assessora da Direção.

Face ao anúncio efetuado pelo Governo de que, no presente ano letivo, não serão retomadas as aulas presenciais para os alunos do Ensino Básico e 10.º ano de escolaridade, sendo que as aulas relativas aos 11.º e 12.º anos só serão retomadas se se verificarem as condições para tal, a direção da Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu dar por terminadas todos os escalões de formação da época 2019/2020. Em consequência deste terminus, decidiu também que, na época 2020/2021, as Associações manterão as mesmas vagas nos campeonatos nacionais jovens na época 2019/2020.



Nuno Manaia, diretor Técnico Nacional, apresentou ainda as várias soluções para a conclusão das competições seniores da presente época (O Sangalhos Desporto Clube está envolvido no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, onde, recorde-se até à suspensão da competição, o clube bairradino, cumpridas 21 jornadas, era líder, juntamente com o Galomar), sendo que as mesmas deverão ser enriquecidas e complementadas com os contributos que se espera vir a recolher junto dos clubes e associações nas diversas reuniões que estão agendadas até final de abril.

A direção tem nova reunião marcada para o dia 25 de abril, mas admite antecipá-la, caso o desenrolar da situação o justifique.

Rugby

Seguindo o mesmo exemplo, a Federação Portuguesa de Rugby decidiu também cancelar todas as provas dos escalões de formação, bem como as competições femininas devido à propagação da COVID-19.

Em aberto continua a esperança de concluir o campeonato masculino, onde compete o Moita Rugby Clube da Bairrada.