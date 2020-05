O Agitágueda, o mediático festival que atinge o pico no verão e que atrai milhares de pessoas à cidade de Águeda, está apostado em voltar a surpreender este ano, apesar de todas as limitações impostas pela pandemia.

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, está convicto disso mesmo, assegurando que “esta marca que transformou Águeda nos últimos anos, e que vai surpreendendo as pessoas ano após ano, vai continuar a fazê-lo em 2020, sem as grandes multidões dos outros anos mas com esta mesma vontade de surpreender”.

Com o Governo a cancelar os grandes festivais de verão neste ano marcado pela COVID-19 e com a autarquia a ajustar-se às recomendações das entidades de saúde, sem querer pôr em causa a saúde da população, Jorge Almeida lembra que “contrariamente às informações que se fizeram circular localmente, nunca disse que íamos para a frente com o Agitágueda em modos normais este ano”.

