A Câmara de Águeda retomou hoje (quinta-feira) um conjunto de serviços que estavam até aqui encerrados, sendo necessário, contudo, cumprir algumas regras

No seguimento da declaração nacional de situação de calamidade, a Câmara Municipal de Águeda decidiu reabrir alguns serviços ao público. Entre os serviços que vão abrir estão o Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) e os serviços existentes no Edifício dos Paços do Concelho, mas a abertura será condicionada, uma vez que os cidadãos terão de fazer uma marcação prévia, através do contato telefónico 234 610 070 ou pelo email sc-gam@cmagueda.pt, para o caso do GAM, e geral@cmagueda.pt, para os restantes serviços (que mantêm os contactos habituais disponíveis).

Também o Espaço Multigeracional de Águeda está de portas abertas no que respeita às áreas da Incubadora de Empresas de Águeda e Gabinete de Apoio ao Empresário. Contudo, o atendimento presencial apenas será realizado através de marcação prévia, para o número 234 180 155 ou através do email incubadora@cmagueda.pt.

Tendo em conta as regras em vigor, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre está a funcionar mas apenas para entrega e recolha de livros, no âmbito do projeto Serviço de Empréstimo ao Domicílio.

A Câmara de Águeda alerta que qualquer cidadão que pretenda entrar nos edifícios municipais apenas o poderá fazer desde que cumpra a legislação em vigor, nomeadamente no que respeita ao uso de máscara ou viseira (que terá de trazer consigo) e a obrigatoriedade de higienização das mãos à entrada dos edifícios.