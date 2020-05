O “AnadiaSIM”, rede de transporte de passageiros do concelho de Anadia, vai retomar o seu funcionamento, de forma condicionada, no próximo dia 1 de junho, após um período de encerramento, que teve início a 13 de março, em consequência da pandemia de COVID-19, mantendo os mesmos horários e percursos.

O retomar da atividade é acompanhada de um conjunto de regras e de recomendações de segurança, emanadas pela Direção-Geral da Saúde, que visam evitar a propagação do coronavírus. Nesse sentido, foi reforçada a limpeza e desinfeção da viatura, os utentes devem desinfetar as mãos à entrada do autocarro, usar máscara durante toda a viagem e respeitar o distanciamento necessário de segurança.

O “AnadiaSIM” contempla um Circuito Semanal e o Circuito Urbano de Anadia, diário. O Circuito Semanal faz a cobertura integral do concelho, servindo, uma vez por semana, cada uma das cinco zonas definidas. Desta forma, as partidas acontecem em cinco pontos diferentes, designadamente Boialvo (segunda-feira), Fontemanha (terça-feira), Vila Nova de Monsarros (quarta-feira), Paredes do Bairro (quinta-feira) e Poutena (sexta-feira). Este circuito contempla paragens fixas regulares, assim como paragens flexíveis nas localidades menos povoadas, mediante marcação prévia pelo munícipe.

O Circuito Urbano de Anadia realiza, diariamente, a cobertura da zona urbana da cidade, passando por alguns pontos onde a afluência é maior, e efetuando, ainda, a ligação à rede ferroviária nas estações da Curia e de Mogofores. O circuito é feito cinco vezes por dia.

Os bilhetes têm o custo de um euro (Circuito Semanal) e de 50 cêntimos (Circuito Urbano), havendo um desconto de 50 por cento para os titulares dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior.