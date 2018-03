Seis meses depois de ter entrado em funcionamento, o “AnadiaSIM”, a rede de transporte de passageiros do concelho de Anadia, realizou um conjunto de ajustamentos, ao nível dos horários e dos trajetos, que entram agora em funcionamento, com o objetivo de melhorar a qualidade da prestação dos serviços e de ir, também, ao encontro dos interesses das populações que serve.

Desde setembro de 2017, o “AnadiaSIM” transportou mais de 1500 passageiros, numa média superior a 200 pessoas por mês, sendo que 40 por cento destes utilizadores utilizam o circuito urbano, que serve a sede do concelho. Este circuito realiza, diariamente, a cobertura da zona urbana da cidade de Anadia, passando por alguns pontos onde a afluência é maior, e efetuando, ainda, a ligação à rede ferroviária nas estações da Curia e de Mogofores. O circuito é realizado cinco vezes por dia.

Para além deste, a rede contempla o Circuito Semanal, que faz a cobertura integral do concelho, servindo, uma vez por semana, de manhã e à tarde, cada uma das cinco zonas definidas. Desta forma, as partidas acontecem em cinco pontos diferentes, designadamente Boialvo (segunda-feira), Fontemanha (terça-feira), Vila Nova de Monsarros (quarta-feira), Paredes do Bairro (quinta-feira), e Poutena (sexta-feira). Este circuito contempla paragens fixas regulares, assim como paragens flexíveis nas localidades menos povoadas, mediante marcação prévia pelo munícipe.

Quanto aos bilhetes, o preço é de 50 cêntimos para o circuito urbano e de um euro para o semanal, tendo sido fixado um desconto de 50 por cento para os titulares dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior. Os veículos, com 24 lugares sentados, quatro lugares em pé, e um lugar para cadeira de rodas, estão afetos ao “Anadia SIM” em regime de exclusividade, e ostentam predominantemente as cores do Município.

A criação desta rede visa a promoção de uma mobilidade sustentável que contribua para minorar o isolamento da população mais idosa, e que se constitua como potencializadora de uma mudança de hábitos dos habitantes e de uma redução da poluição e dos gastos energéticos. É ainda pretensão da autarquia organizar uma boa rede de transportes com deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis e custos acessíveis.

Circulação Semanal

Segunda-feira: Boialvo, Candieira, São Pedro, Avelãs de Cima, Pereiro, Avelãs de Caminho, Coito, São João da Azenha, Sangalhos/ Largo da Igreja, Sangalhos, Sá, Canha, Anadia, Canha, Sá, Sangalhos / Largo da Igreja, Sangalhos, São João da Azenha, Coito, Avelãs de Caminho, Pereiro, Avelãs de Cima, São Pedro, Candieira, e Boialvo.

Terça-feira: Fontemanha, Saidinho, Escoural, Amieiro, Junqueira, Vale da Mó, Vale de Boi, Ferreiros, Moita, Anadia, Moita, Ferreiros, Vale de Boi, Vale da Mó, Junqueira, Amieiro, Escoural, Saidinho, e Fontemanha.

Quarta-feira: Vila Nova Monsarros, Grada, Aguim, Tamengos, Mata, Curia, Anadia, Curia, Mata, Tamengos, Aguim, Grada e Vila Nova de Monsarros.

Quinta-feira: Paredes do Bairro, Ancas, Cabeço, Amoreira da Gândara, Arieiro, Póvoa do Mato, Fogueira, Paraimo (apeadeiro), Sangalhos, Sá, Canha, Anadia, Canha, Sá, Sangalhos, Paraimo (apeadeiro), Fogueira, Póvoa do Mato, Areeiro, Amoreira da Gândara, Cabeço, Ancas, e Paredes do Bairro.

Sexta-feira: Poutena, Torres, Vilarinho do Bairro, Pedralva, S. Lourenço do Bairro, Óis do Bairro, Outeiro de Baixo, Outeiro de Cima, Espairo, Anadia, Espairo, Outeiro de Cima, Outeiro de Baixo, Óis do Bairro, S. Lourenço do Bairro, Pedralva, Vilarinho do Bairro, Torres e Poutena.



Circuito Urbano. Malaposta, Famalicão, Arcos, Câmara Municipal / Loja do Cidadão, Pavilhão Municipal de Anadia, Av. Das Laranjeiras, Bairro Dr. Sá Carneiro, Póvoa do Pereiro, Complexo Desportivo, Estação da CP Curia, Curia, Espairo, Estação da CP Mogofores, Espairo, Curia, Estação da CP Curia, Complexo Desportivo, Rua das Sobreiras / Centro Escolar de Arcos, Centro de Saúde de Anadia, Loja Cidadão / Câmara Municipal, Hospital, Av. José Luciano de Castro, Rua das Flores, e Estrada Nacional 1 (EN1).