Faleceu Manuel Silva, empreendedor, empresário e coleccionador de Bustos, que doou o seu importante espólio para a criação do Museu do Rádio naquela vila do concelho de Oliveira do Bairro

Manuel Silva nasceu em 1930, em Bustos, e foi um reconhecido comerciante e técnico de rádios que, por volta de 1950, iniciou a sua coleção, ficando com os rádios velhos dos clientes que, na sua loja, compravam um novo.

A sua paixão pelo mundo dos rádios começou quando frequentou um curso de telecomunicações na Marinha, em Lisboa. Posteriormente, esteve emigrado nos Estados Unidos, regressando mais tarde à sua terra natal, onde fundou a loja “Radiolândia”. Este foi, durante anos, um dos mais emblemáticos espaços comerciais do concelho de Oliveira do Bairro, providenciando a muitas famílias um local onde adquirir um rádio, disponibilizando ainda o serviço de reparação desses equipamentos.

Manuel Silva reuniu uma coleção de rádios única a nível mundial, contando com mais de mil exemplares, sendo este museu o ansiado espaço para fazer jus ao seu espírito colecionador, desenvolvido durante mais de 50 anos.

O Museu do Rádio, que transporta consigo o nome da sua loja “Radiolândia”, é também ele um espaço de homenagem à figura daquele que, para além de um grande colecionador, foi um reconhecido e respeitado comerciante do concelho de Oliveira do Bairro, cujo grande sonho era criar um museu, onde pudesse expor todos aqueles rádios que colecionou e que fazem parte da história mundial da comunicação.