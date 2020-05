As incertezas ainda são muitas de como vai ser o novo futebol pós COVID-19. Mas como a vida tem que seguir o seu rumo, os dirigentes do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) já estão a preparar a época 2020/2021. Nesse sentido, o clube bairradino, que vai continuar a disputar o Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, já encontrou treinador.

Trata-se de Carlos Rocha, mais conhecido por Cajó, e que na última época treinou o Avanca, deixando o clube na 6.ª posição na altura em que o campeonato foi suspenso. O novo treinador dos Falcões, de 35 anos, deixou trabalho no Beira-Mar. Na época 2017/2018 conquistou a Taça Distrito de Aveiro ao vencer nas grandes penalidades o Pampilhosa e, na temporada seguinte, conduziu os aurinegros ao título distrital no Campeonato SABSEG e a consequente subida ao Campeonato de Portugal.

Resolvido o problema do treinador, a atenção dos dirigentes do OBSC já está centrada nas renovações, sendo certo que a espinha dorsal da época passada irá manter-se no clube.