O Município de Vagos procedeu à realização de testes de diagnóstico aos profissionais e utentes que se encontram em todos os lares do concelho, nomeadamente no Centro Social de Covão do Lobo, Santa casa da Misericórdia de Vagos, Centro Comunitário e Lar de S. Martinho em Ouca e Centro Social e Paroquial de Santo António. Num total de 290 testes, todos deram negativo.

Desta forma e segundo nota enviada pela autarquia, o Município de Vagos está na linha da frente em termos nacionais, uma vez que é dos primeiros a ter realizados testes em todas as instituições do concelho que providenciam este serviço.

A testagem foi realizada pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, pela Unilabs, num serviço adquirido pelo município, que também financiou o pagamento dos testes na Santa Casa da Misericórdia de Vagos.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, “o resultado do investimento do Município na realização dos testes de despistagem à COVID-19 em todos os lares do concelho de Vagos é de extrema importância, porque se traduz em segurança e confiança, quer do ponto de vista das instituições visadas, dos seus profissionais, utentes, famílias e sociedade em geral, em linha com todas as medidas que o Município de Vagos tem tomado no sentido de reforçar os meios das instituições do concelho, preservando a saúde de todos e reforçando a confiança, num momento ainda bastante difícil.”