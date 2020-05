A Expofacic 2021 vai realizar-se de 29 de julho a 8 de agosto. A decisão da data de realização da 30.ª edição do certame de Cantanhede foi tomada na reunião do executivo camarário de 19 de maio.

“Esta mudança de data e a marcação com esta antecedência é pertinente, porque há contratos que devemos ter em conta para 2021”, explicou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e presidente da comissão exceutiva da Expofacic, Helena Teodósio, acrescentando que “desde o início deste mandato temos vivido com grandes problemas, desde os incêndios em 2017, o furacão Leslie em 2018 e agora o vírus em 2020, esperando que o ano de 2021 seja mais pacífico e nos permita realizar a Expofacic nos moldes a que estamos habituados”.

A líder do executivo camarário assegurou ainda que a equipa está preparada para avançar com a organização da feira, fazendo com que a 30.ª edição seja a maior de sempre.

Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal, elogiou a “antecipação da data com mais de um ano de antecedência”, realçando ainda a “grandeza do maior evento do país, que, mais uma vez, mostra que estamos na linha da frente e prontos para uma grande realização”, concluiu o autarca.

Recorde-se que a Expofacic tem o selo de melhor Festa Ibérica pelo Iberian Festival Awards e foi-lhe ainda atribuído o Prémio 5 Estrelas Regiões.