Estabelecimentos de ensino de Cantanhede receberam a Bandeira Verde

O Município de Cantanhede esteve representado, pelo vice-presidente Pedro Cardoso, na cerimónia de entrega dos Galardões às Eco-Escolas, que no ano letivo 23/24 participaram no Programa Eco-Escolas, realizada na passada quinta-feira, 10 de outubro, em Torres Novas.

No que respeita a Cantanhede foram distinguidos com a Bandeira Verde 17 estabelecimentos de ensino: a EB Cantanhede-Sul, a Escola Técnico Profissional de Cantanhede, a PROVIDA- Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha e a PRODECO – Progresso e Desenvolvimento dos Covões. Foram ainda galardoadas a EB/JI da Tocha, a EB da Gesteira, a EB da Sanguinheira, o Jardim de Infância da Sanguinheira e a EB 2,3 João Garcia Bacelar, a EB/JI de Febres, a EB de Covões, a EB/JI de São Caetano, a EB/JI de Vilamar e o Jardim de Infância do Corticeiro de Cima.

Os Agrupamentos de Escolas Lima-de-Faria e Gândara-Mar também foram reconhecidos com o galardão de Eco-Agrupamentos.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, além de diversos representantes locais, como o diretor do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, José Soares, o diretor do Agrupamento de Escolas Gândara-Mar, João Gomes, a diretora técnica da Prodeco – Progresso e Desenvolvimento de Covões, Guida Jerónimo, e de alguns docentes-coordenadores e alunos.

Pedro Cardoso, vice-presidente com o pelouro da Educação, sublinhou a relevância do modelo de cooperação com as autarquias em que assenta este programa, e “congratula-se com o trabalho notável que as instituições educativas desenvolveram em termos de educação ambiental, uma dimensão importante da educação para a cidadania e formação das novas gerações”.

“Esta distinção feita às Eco-Escolas do concelho e aos Eco-agrupamentos é ainda mais relevante quando falamos do maior programa de educação ambiental do mundo, e o reconhecimento do empenho na sustentabilidade ambiental”, destacou.

As Eco-Escolas do concelho de Cantanhede seguem uma metodologia de sete passos, começando pela criação do conselho Eco-Escolas e a realização de uma auditoria ambiental, que define o plano de ação. Este plano foca-se nos temas base como água, energia e resíduos, além de incluir ações sobre Espaços Exteriores e Geodiversidade, temas centrais deste ano letivo. Os temas complementares abordados incluem Floresta, Biodiversidade, Agricultura Biológica, Ruído, Mar, Alterações Climáticas e Alimentação Saudável e Sustentável.