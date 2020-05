A Direção da Federação Portuguesa de Futebol aprovou um amplo plano de emergência e reestruturação do Campeonato de Portugal, que em 2021/22 passará de terceiro a quarto escalão do futebol nacional.

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol aprovou um amplo plano de emergência e reestruturação do Campeonato de Portugal, que em 2021/22 passará de terceiro a quarto escalão do futebol nacional.

O plano prevê um aumento do número de equipa no Campeonato de Portugal na próxima temporada, com um total de 96 clubes: duas vindas da Liga Pro, 70 que permanecem, 20 que ascendem das competições regionais e quatro novas equipas B.

Em 2021/20 avança a Liga 3, competição qua passará a definir as promoções à Liga 2.

Nas três épocas seguintes, Liga 3 e Campeonato de Portugal verão o número de clubes reduzir-se até 76.