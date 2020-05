O Município de Oliveira do Bairro atribuiu um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro no valor de 60 mil euros.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, a verba atribuída “não inclui outros apoios que temos concedido e que podemos ainda conceder durante este ano, quer para investimento, quer para apoiar os nossos bombeiros nos custos assumidos no âmbito da sua atividade de proteção civil”.

Em finais de abril deste ano, a Câmara Municipal aprovou um apoio adicional de 12.500 euros para a aquisição, por parte da associação, de equipamentos de proteção individual, nomeadamente capacetes de combate a incêndios urbanos e industriais e calças e casacos para combate a incêndios florestais.

Para Duarte Novo, “é fundamental que os nossos bombeiros consigam responder de forma eficaz e em segurança às necessidades da nossa população e a Câmara Municipal está disponível para ajudar e trabalhar em parceria com a associação, de forma a encontrar as melhores soluções para os desafios e eventuais insuficiências que vão naturalmente aparecendo”.

Recorde-se que já este ano, em fevereiro, o Município entregou à associação equipamento de escoramento e salvamento em valas, no valor de 12.500 euros, e mais 37.500 euros, relativos à segunda e última tranche, de um total de 75 mil euros, destinados à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios, que já se encontra ao serviço da corporação.

Para além destes apoios, a autarquia atualizou em alta, em meados de 2019, a remuneração base mensal dos bombeiros pertencentes à Equipa de Intervenção Permanente, tendo Duarte Novo, na altura, salientado “a justiça desta decisão para quem tanto dá e arrisca em prol da nossa comunidade” e a “importância que esta equipa tem na resposta imediata e de qualidade a situações de emergência no concelho”.