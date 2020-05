A época acabou abruptamente, mas os dirigentes do Oliveira do Bairro Sport Clube já estão a preparar a nova temporada. Para além do novo treinador (Cajó), o clube renovou com sete jogadores e conta, para já, com nove reforços, para atacar o Campeonato SABSEG 2020/2021. ...

