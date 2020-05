O edifício da Junta de Freguesia de Sangalhos vai ser alvo de reabilitação, numa empreitada que tem um custo de cerca de 115 mil euros e um prazo de execução de quatro meses.

A informação é avançada pela Câmara Municipal de Anadia, que explica que a intervenção irá incidir na cobertura, com o objetivo de anular as infiltrações para maximizar a qualidade do ar e a salubridade no interior do edifício. Será feita a sua substituição, bem como reabilitadas as juntas de dilatação do edifício e substituídas todas as caleiras.

A empreitada prevê também a limpeza das paredes e tetos exteriores e o refechamento de toda a fissuração das paredes.

Na nota de imprensa enviada pela autarquia, é explicado ainda que “com esta intervenção pretende-se, para além da reabilitação, conferir ao edifício melhores condições de utilização, uma vez que, para além dos serviços adstritos à Junta, as instalações albergam ainda o Espaço Cidadão, um de entre os seis protocolados com a Agência de Modernização Administrativa e que presta um serviço de proximidade à população, os CTT, uma biblioteca, um auditório e um salão polivalente”.