Apesar dos seus 28 anos, Vítor Soares já tem um longo percurso como treinador na formação. O jovem, natural de Aguada de Cima, leva dez anos como treinador e três como coordenador de formação, com passagem apenas por três clubes. Na última época foi o coordenador de toda a formação do Anadia FC, e é nessa qualidade que mudou de ares ao assinar pelo Oliveira do Bairro Sport Clube para a nova temporada. Um, de vários objetivos, é colocar uma equipa no campeonato nacional.

