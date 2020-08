A antiga Escola Primária de Canelas, na freguesia de Avelãs de Cima, irá acolher o “Centro Interpretativo do Ciclo da Água e das Florestas”, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Jovem 2018, promovido pelo Município de Anadia, num investimento total que ronda os 49 mil euros.



O projeto consiste na valorização desta antiga escola, dando-lhe uma nova vitalidade, com uma abordagem ao ciclo da água e ao ciclo das florestas.

De sublinhar que a água e a floresta, são duas das maiores riquezas da freguesia de Avelãs de Cima e do concelho de Anadia. Com este Centro Interpretativo pretende-se iniciar uma nova estratégia de consciencialização e de valorização destes recursos endógenos.



A intervenção, a cargo do Município, contempla trabalhos de limpezas e lavagens, pinturas exteriores e interiores, caixilharias, aplicação de estores e ainda a revisão das redes de abastecimento de água e sanitários. Numa fase posterior, será efetuada a aquisição de mobiliário e equipamento de multimédia.

Paralelamente, estão ainda a ser criados os conteúdos relativos a estas temáticas em articulação com os valores ambientais que lhes estão associados.