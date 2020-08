A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro vai abrir, em setembro, um espaço dedicado a utentes com Alzheimer e outras demências. O projeto, iniciado no mandato da Mesa Administrativa anterior, vai permitir responder às necessidades específicas do doente mental, do cuidador e da família.

A ideia surgiu face ao diagnóstico da rede social do concelho, que identificou um contínuo envelhecimento da população (já por si elevado) e um elevado grau de dependência dos idosos, nomeadamente com doença mental.

O espaço será dinamizado por uma equipa multidisciplinar, que inclui um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um enfermeiro e um fisioterapeuta.

O novo espaço terá uma amplitude de horário, entre as 7h e as 20h, de segunda a sexta-feira.

