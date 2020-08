Acaba de abrir, no Mercado de Sangalhos, uma nova pizzaria. A SoloPizza nasce pela mão de Luís Miguel Fonseca, natural da Fogueira, que regressou em definitivo à terra natal.

Luis Fonseca, de 47 anos, abre assim um novo capítulo na sua vida, deixando para trás o Luxemburgo onde residiu 27 anos, 15 dos quais a trabalhar num espaço seu ligado à restauração (pizzaria-restaurante).

Em dia de inauguração (24 de julho), o empresário avançou que “o conceito é semelhante” e acredita que “há espaço para crescer” até porque a freguesia e os concelhos desta região “têm pouca oferta de qualidade nesta área”.

“Sangalhos precisa que se invista na terra”, diz este filho da freguesia, que optou precisamente por investir em ‘casa’ convicto que o negócio tem pernas para andar e que rapidamente irá atrair bastantes clientes.

Num espaço pequeno e acolhedor, completamente remodelado, localizado numa das lojas do Mercado de Sangalhos, deu vida à SoloPizza que vai trabalhar em take-away e com entregas ao domicílio.

A carta da SoloPizza integra 19 pizzas de diferentes sabores, em dois tamanhos, mas também cinco pratos de massas (spaghetti, lasagne, cannelloni e macharoni) e pratos de carne e peixe, alguns dos quais devem ser pedidos com um dia de antecedência.



