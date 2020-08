A requalificação do troço da Estrada Nacional (EN) 336, entre Boialvo e Algeriz, no concelho de Anadia, encontra-se concluída, melhorando assim as condições de mobilidade e segurança aos utentes que circulam por esta via.

De acordo com a Câmara Municipal de Anadia, a intervenção, numa extensão de 12 kms, foi realizada pela Infraestruturas de Portugal. O troço em questão atravessa as localidades de Canelas, Póvoa do Gago, Vale da Mó, Junqueira e Algeriz, nas freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros, respetivamente.

A autarquia avança ainda que a empreitada contemplou a colocação de pavimento em toda a sua extensão, o reperfilamento de valetas, bermas existentes e taludes, bem como a colocação de barreiras de segurança, para proteção de obstáculos, visando a mitigação da gravidade das vítimas em caso de eventual acidente por despiste. As passagens hidráulicas também foram alvo de reparação, uma vez que algumas se encontravam em mau estado de conservação, com falta de limpeza e outras obstruídas. Foi também reforçada a sinalização horizontal e vertical.

De sublinhar que esta era uma intervenção há muito aguardada pelo Município, dado o estado de degradação em que aquela via se encontrava, nomeadamente ao nível do piso, bastante fendilhado e com assentamentos pontuais, pondo, dessa forma, em causa a segurança dos utentes daquela estrada.

De salientar ainda que, em articulação com a Infraestruturas de Portugal, foi possível ao Município de Anadia proceder, previamente, à execução da rede de saneamento e água na Rua Principal (EN336) nas localidades de Vale da Mó e da Junqueira, na Freguesia da Moita.