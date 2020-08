Uma mulher de 59 anos acabou por morrer depois de uma colisão entre dois veículos esta tarde, em Grada.

O acidente, que terá acontecido por volta das 17h, envolveu um quadriciclo e uma viatura ligeira. A condutora do primeiro veículo acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no local. O condutor da outra viatura ficou com ferimentos ligeiros, recusando ser transportado para o hospital.

Estiveram no local 10 operacionais dos Bombeiros de Anadia apoiados por 4 viaturas. Também esteve no local a VMER do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e a GNR da Mealhada.

Segundo apurou o JB, a vítima mortal é Graça Brito, funcionária de um conhecido restaurante da Mealhada.