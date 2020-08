Foto de Arquivo

À semelhança de anos anteriores, o Município de Anadia vai associar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, que se celebra na próxima quarta-feira (12 de agosto), promovendo, neste dia, um conjunto de ações direcionadas para os jovens anadienses.

O Cineteatro Anadia irá proporcionar uma sessão de cinema extra, gratuita, para crianças e jovens até aos 30 anos, sendo que acompanhantes dos menores de 12 anos não pagam. “SamSam” é o filme que será projetado a partir das 21h30.

Para os “amantes” da natação, as Piscinas Municipais de Anadia estarão abertas, em regime livre, com entrada gratuita, para crianças e jovens até aos 30 anos.

O Museu do Vinho Bairrada também se associa a estas comemorações, com entrada livre para crianças e jovens até aos 30 anos. Os visitantes poderão apreciar a exposição permanente “Percursos do Vinho”, bem como as exposições temporárias, dedicadas aos “40 anos da demarcação da Bairrada”.

Os jovens anadienses que ainda não sejam portadores do Cartão Anadia Jovem podem solicitá-lo, neste dia, sem quaisquer custos, tanto na Biblioteca como na Câmara Municipal.

Face à pandemia de Covid-19, a frequência dos vários espaços públicos obedecerá aos Planos de Contingência já implementados. O uso de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos, à entrada e saída dos respetivos espaços municipais, são algumas das medidas que devem ser respeitadas.