A Balsa – Associação Pró Ria e Marina da Vagueira foi a instituição premiada pelo Ecoevento Vagos Metal Fest, num ano marcado pela ausência dos grandes festivais de música do país.

Amanhã, dia 30 de agosto, o Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, vai receber, pelas 16h, a cerimónia da entrega do cheque relativo ao Ecoevento Vagos Metal Fest, da sua edição de 2019.

A verba a ser entregue pela ERSUC à A Balsa – Associação Pró Ria e Marina da Vagueira, será de 213 euros. Este valor está relacionado com a quantidade de resíduos recolhidos durante o decurso do festival, cuja edição de 2020 não se realizou, em virtude da pandemia.

A Balsa – Associação Pró Ria e Marina da Vagueira é uma associação com fortes motivações na defesa do ambiente e realiza, anualmente, no dia 1 de maio, uma ação de limpeza das praias do concelho de Vagos, onde consegue congregar centenas de voluntários.

O Ecoevento é uma iniciativa da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro SA, que desafia os organizadores de eventos, a solicitar a classificação de Ecoevento para os mesmos, destacando-se pelo compromisso de redução do impacto ambiental do evento, através da gestão adequada de resíduos. A classificação de Ecoevento atribui à iniciativa um caráter de responsabilidade, preocupação e sustentabilidade que foi reconhecido pelos participantes.

Recorde-se que a associação vencedora deste prémio, relativo à edição de 2018, foi a Associação Charcos e Companhia.