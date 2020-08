Os Bombeiros de Oliveira do Bairro foram acionados ao início da tarde desta quarta-feira para uma fuga de gás nas imediações da Rotunda do Portinho, no acesso à Zona Industrial de Oiã, soube o JB junto de fonte dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

Segundo apurámos, a situação terá acontecido no decorrer de trabalhos na via, onde supostamente terá sido perfurada uma conduta de gás.

O alerta foi dado às 13h54, estando já resolvida a situação.

Estiveram no local 7 operacionais dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, apoiados por duas viaturas. Esteve também a GNR no local, assim como o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, na qualidade de responsável concelhio da proteção civil.