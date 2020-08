O Município de Oliveira do Bairro aprovou mais um conjunto de apoios financeiros a associações locais das áreas social, desportiva e cultural, no valor de 68.500 euros.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, destaca “a vontade da autarquia em apoiar as associações locais, que são um verdadeiro “ex-líbris” do concelho e fator de desenvolvimento social, cultural e económico”.

“Neste período de grande incerteza e de extrema dificuldade para as associações angariarem novas receitas, a Câmara Municipal dá o exemplo através do reforço do apoio a muitas das associações que necessitam desse contributo para continuarem a desempenhar o seu trabalho na nossa comunidade, que é para nós imprescindível”, referiu Duarte Novo.

Na área cultural, foram contempladas a União Filarmónica do Troviscal (20 mil euros) e o Conservatório Artes e Comunicação – FUOB (15 mil euros). As IPSS Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro e Centro Social da Palhaça vão receber 4.500 euros, cada, que se somam a outros apoios financeiros já recebidos. Na área desportiva, foram atribuídos 8 mil euros ao G.D de Águas Boas, 5 mil euros ao Atómicos S.C. e à UD de Bustos, 4 mil euros ao Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro e 2.500 euros ao G.D. do Troviscal, que se somam também a outros apoios financeiros já atribuídos aos clubes.

Este novo conjunto de apoios foi aprovado no passado dia 30 de julho, em sessão de reunião de câmara, após candidaturas realizadas pelas associações às medidas de apoio ao movimento associativo do concelho, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro.

Tendo em conta que o período de candidaturas terminou no passado dia 31 de julho, Duarte Novo explicou que “foram rececionadas mais candidaturas, que estão já a ser analisadas, para que possamos aprovar mais apoios financeiros ao movimento associativo em próximas Reuniões de Câmara”.

“Só no mês de julho, a Câmara Municipal aprovou perto de 250 mil euros em apoios financeiros a associações”, acrescentou o autarca.