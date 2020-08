Vilarinho do Bairro: Apreensão de artigos contrafeitos no valor de 70 mil euros - Jornal da Bairrada

A GNR, através do Destacamento Territorial de Anadia, apreendeu no dia 9 de agosto, 1 501 artigos contrafeitos, com um valor estimado de cerca de 70 mil euros, na localidade de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia, informaram as autoridades esta terça-feira. Segundo a mesma fonte, no âmbito de...