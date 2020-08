Oliveira do Bairro: Detido por tráfico de estupefacientes - Jornal da Bairrada

Um homem, de 32 anos, foi detido no passado dia 22 de agosto, pela GNR de Oliveira do Bairro, pelo crime de tráfico de estupefacientes, naquele concelho. Segundo o Comando Territorial de Aveiro da GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um cond...