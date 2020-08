O Município de Cantanhede continua a lançar procedimentos e a adjudicar empreitadas no âmbito do plano de intervenção de reabilitação da rede viária do concelho. A Requalificação da Rede Viária na União de Freguesias de Covões e Camarneira, pelo valor de 319.481,88 euros, já se encontra adjudicada, estando apenas a aguardar a assinatura do auto de consignação para o início da obra.

Assim, no que diz respeito à União das Freguesias de Covões e Camarneira considerou-se a necessidade de, nesta fase, intervir em cinco trechos:

– no Trecho da EN334 do Limite de Concelho até à Rotunda de Monte Arcado, na União das Freguesias de Covões e Camarneira (com PK0+000 junto à Rotunda de Monte Arcado, prolongando-se por 1030m);

– no Trecho da EN334 da Rotunda Monte Arcado até à Rotunda de Cavadas, na União das Freguesias de Covões e Camarneira (com PK0+000 junto à Rotunda de Cavadas, prolongando-se por 1690m);

– no Trecho da EN334 desde Cavadas até à Rotunda de Campanas, na União das Freguesias de Covões e Camarneira (com PK0+000 junto à Rotunda de Campanas, prolongando-se por 1604m);

– no Trecho da EN334 desde a Rotunda de Campanas até ao Limite do Concelho, na União das Freguesias de Covões e Camarneira (com PK0+000 junto ao Limite do Concelho, prolongando-se por 566m);

– no Trecho da EN335 desde a Rotunda de Campanas até à Rotunda da Quinta do Cedro, na União das Freguesias de Covões e Camarneira (com PK0+000 junto à Rotunda onde confluem as Ruas do Cedro e Evaristo Cruz, prolongando-se por 360m).

É de destacar que a natureza dos trabalhos a executar é a pavimentação de vias de comunicação.

O prazo de execução desta obra é de 180 dias seguidos e contempla ainda a sinalização horizontal de todas as ruas.