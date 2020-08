Dois homens, ambos de 25 anos, foram detidos no passado dia 21 de agosto, pela GNR de Vagos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo aquela força policial, foi no decorrer de uma ação de policiamento no âmbito da Operação “Floresta Segura”, que os militares da Guarda verificaram dois homens junto a uma estufa com estrutura metálica, equipada com um sistema de energia solar concebido para alimentar uma bomba de água que, por sua vez, irrigava diversos pés de cannabis plantadas no seu interior.

No decorrer das diligências policiais, foram apreendidas 36 plantas de cannabis, assim como o diverso material utilizado na produção das plantas.

Os dois detidos foram constituídos arguidos e presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vagos.