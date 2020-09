A ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, sedeada em Águeda, venceu a ronda nacional dos “European Enterprise Promotion Awards”, com o seu projeto Portugal Bike Value.

Com esta conquista, a ABIMOTA vai representar o país na final europeia deste prémio, a decorrer ainda este ano, em Berlim.

Os European Enterprise Promotion Awards (EEPA), uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com as prioridades da estratégia Europa 2020 e coordenada em Portugal pelo IAPMEI, distinguem iniciativas identificadas como boas práticas de promoção empresarial, em várias áreas, em função da especificidade do seu contributo para o desenvolvimento económico e o emprego das regiões.

Leia aqui mais informações e reações do secretário geral da ABIMOTA. Veja também na edição impressa desta quinta-feira, dia 10 de setembro.