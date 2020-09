Desemprego continua a crescer na Bairrada - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

A Bairrada registava em agosto um total de 4.793 desempregados inscritos nos centros de emprego, o que reflete um aumento de mais 73 do que no mês anterior, ou seja, uma percentagem de 1,55 por cento. De acordo com as estatísticas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) referentes...