O Anadia não teve grande sorte no sorteio da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, não de todo pelo valor do adversário, o Moncarapachense, mas pela longa viagem até ao Algarve. Os algarvios disputam a Série H do Campeonato de Portugal (CP), após a subida dos distritais na época passada. O Águeda joga na casa do Trofense, também do CP (Série C). O Ançã, da 1.ª Divisão de Honra da AF Coimbra recebe o Sacavenense, do CP.

Os jogos estão agendados para o fim de semana de 10 e 11 de outubro.