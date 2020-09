Realizou-se à momentos o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, com a participação de clubes do Campeonato de Portugal e dos distritais. O Anadia recebe o Condeixa, adversário da Série E do Campeonato de Portugal. Já o Recreio de Águeda ficou isento. O Calvão, representante do distrito de Aveiro dos campeonatos distritais, fará a receção ao Carapinheirense, equipa da AF Coimbra, que subiu ao Campeonato de Portugal na última época. Os jogos realizam-se a 27 de setembro.