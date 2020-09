Ainda é um jovem, tem apenas 28 anos, mas já com larga experiência, uma parte dela ligada ao futebol de formação. Como jogador, jogou no Oliveira do Bairro e Anadia FC.

Como treinador, treinou em vários escalões da formação do Anadia, estagiou no Sporting, teve uma curta experiência na China, regressando às origens, onde chegou a ser coordenador geral do futebol de formação do Anadia FC. A nível sénior, foi treinador adjunto no Recreio de Águeda e Anadia.

No futuro e tudo depende do projeto, a curto-médio prazo, o jovem treinador bairradino quer chegar ao futebol profissional.

