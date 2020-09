A Câmara Municipal de Águeda procedeu, na passada quinta-feitra, à entrega dos primeiros 50 mil euros em vales aos 130 vencedores do 1.º sorteio da Campanha “Compre em Águeda”. Estes premiados, que receberam vales no valor de 1.000 euros (10), de 500 euros (40) e de 250 euros (80), foram resultado de um sorteio realizado no dia 4 de setembro, nos Paços do Concelho, que abrangeu cerca de 7.500 cupões relativos a compras realizadas durante o mês de agosto nas lojas aderentes do concelho de Águeda.

“Esta campanha, liderada pela Câmara de Águeda, é uma forma de apoiarmos o comércio tradicional e de promovermos o nosso concelho”, declarou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, no início da cerimónia, congratulando os vencedores deste 1.º sorteio e desejando que continuem a fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Concelho.

Promover o concelho e dinamizar a sua atividade económica são prerrogativas alcançadas nesta campanha, que continua, agora numa segunda fase, para compras realizadas durante o mês de setembro. Os cupões devem ser preenchidos e colocados na tômbola disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda até dia 2 de outubro, altura em que será feito o respetivo sorteio.

Edson Santos, vice-Presidente da Câmara de Águeda, recordou que esta campanha acontece num ano “completamente atípico, em que a pandemia veio alterar a promoção que era feita no verão, nomeadamente com o AgitÁgueda, que não se pôde realizar”. Assim, surge esta ação “com o objetivo de apoiar o comércio tradicional e também estas famílias; são 130 famílias que foram premiadas e que vão gastar os vales fazendo compras novamente no comércio tradicional”.

Um circuito económico, “em que o comércio e as famílias ganham”, acrescentou Edson Santos, aproveitando para agradecer à equipa técnica da Autarquia que conduziu este 1.º sorteio “de uma forma muito eficaz, tornando o nosso comércio atrativo”. A prova disso mesmo é que “há aqui pessoas que vieram de várias partes do país fazer compras a Águeda e que agora vão gastar os vales em compras aqui. A economia local ganha com este processo, porque é esse o nosso objetivo, a promoção do concelho e do comércio tradicional”.

Clarinda Ferreira, uma das vencedoras deste sorteio e residente no Peso da Régua, veio a Águeda e fez compras numa das lojas aderentes. Preencheu o cupão referente à compra e colocou-o na tômbola. O resto é “história”. Foi contemplada com um dos dez prémios máximos da campanha, vales no valor de 1.000 euros. “Agora, com esta oportunidade, vou conhecer a cidade” e aproveitar para fazer compras com os vales “conquistados”, disse a vencedora, elogiando a iniciativa, que é “excelente, que faz com que as pessoas de fora venham cá; é muito interessante e devem continuar”.

Também Diogo Almeida, de 16 anos e residente em Aguada de Baixo, mostrou-se satisfeito por receber o seu prémio, vales no valor de 500 euros em compras. “Não estava à espera e fiquei num êxtase muito grande”, disse o jovem, sublinhando que esta campanha é “muito fixe e incentiva as pessoas a comprarem em Águeda e principalmente em lojas pequenas; devemos incentivar muito isso, porque é algo que está a desaparecer”.