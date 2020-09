A informação é oficial, e foi confirmada pela Delegada de Saúde de Vagos: o berçário do Centro Social da Freguesia de Soza está encerrado. Em causa está uma das crianças, que registou teste positivo para a Covid-19.

Segundo a médica Judite Martins, trata-se de um “caso isolado, que está a correr bem”.

Conforme é recomendado pela DGS, tanto as educadoras como as restantes crianças do berçário foram colocadas em isolamento profilático.