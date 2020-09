Com este, sobem para 43 os casos de infetados com Covid-19 no concelho de Vagos, desde o início da pandemia. ...

Covid-19: Concelho de Vagos tem um caso ativo - Jornal da Bairrada www.jb.pt O Município de Vagos tem, neste momento, um caso ativo de infeção por Covid-19. A informação atualizada foi emitida esta quinta-feira, dia 10, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vagos. Com este, sobem para 43 os casos de infetados com Covid-19 no concelho de Vag...