Covid-19: Novo Centro de Vacinação de Águeda já está a funcionar

Unidade está localizada no pavilhão do GICA e foi dotada de todas as condições necessárias para prestar este serviço à população.

O novo Centro de Vacinação de Águeda entrou em funcionamento esta segunda-feira, no pavilhão do Ginásio Clube de Águeda (GICA). A instalação desta unidade resulta de um trabalho de cooperação entre a Câmara Municipal de Águeda e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga e em articulação com o GICA, a quem a autarquia já agradeceu publicamente a disponibilização deste espaço.

Para este processo, a Câmara de Águeda assumiu os custos diretos relacionados com a adaptação do espaço do ginásio para esta nova funcionalidade, nomeadamente no que respeita à instalação de mobiliário, equipamento e sinalética, sistema de senhas e infraestruturas de telecomunicações, entre outros.

“Considerando a fase de reforço vacinal em que nos encontramos e tendo em conta que o Centro de Vacinação, em Recardães, não respondia às necessidades e que as carências logísticas e de espaço foram agudizadas ao longo da pandemia, tornou-se imperativo instalar um novo centro de vacinação”, começou por dizer Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, frisando que nesta fase foi muito importante a colaboração do GICA.

Para concretizar esta intervenção, “respondemos, rápida e eficientemente, a todas as solicitações do ACeS para a instalação deste novo centro de vacinação”, agilizando todo o processo e custeando as despesas de infraestruturação do espaço para que fosse possível ter o Centro a funcionar a partir de hoje.

Recorde-se que cabe ao ACeS a gestão de todo o processo de vacinação propriamente dito, designadamente no que se refere aos recursos humanos necessários para o funcionamento do centro, nomeadamente médico, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais.

Este novo centro está dotado com uma área de atendimento, uma espaço de triagem, sala de espera, sete postos de vacinação, uma sala de isolamento e outra de recobro, para que os vacinados sejam monitorizados após a toma da vacina.

O novo Centro de Vacinação de Águeda está a funcionar em regime de agendamento das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 18 horas ao fim de semana; no regime de casa aberta, das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 7 horas ao fim de semana.