A Bairrada registava em agosto um total de 4.793 desempregados inscritos nos centros de emprego, o que reflete um aumento de mais 73 do que no mês anterior, ou seja, uma percentagem de 1,55 por cento.

De acordo com as estatísticas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) referentes ao mês de agosto, Águeda é o concelho com maior número de pessoas na situação de desemprego, com 1320 (mais 12), seguindo-se Cantanhede com 922 pessoas inscritas no Centro de Emprego (mais 4).

Conheça todos os números do desemprego na edição impressa de 24 de setembro ou então leia já aqui.