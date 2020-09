Pedalando pela EN2, seduzidos pelos encantos paisagísticos e pela história dos vilarejos e todas as outras marcas de um Portugal desconhecido para muitos, Vítor Pinto, com 77 anos, e Jorge Abrantes, com 61, cumpriram esta aventura no verão.

Os dois amigos, dirigentes associativos de Oliveira do Bairro, decidiram dar um rumo diferente às férias deste ano, numa missão que envolveu as esposas num improvisado carro de apoio, para puxar pelos pedais no alcatrão da mítica estrada, a maior e a mais bonita do país, como afiança quem já se perdeu de encantos pelas curvas e pela paisagem que ampara esta linha que rasga o país em duas partes.



