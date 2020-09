Numa altura em que o número de casos de infeção pelo novo coronavírus tem vindo a crescer no país, nomeadamente em lares, no concelho de Anadia, as IPSS preparam a chegada do outono com medidas mais rigorosas para proteção dos idosos institucionalizados ...

