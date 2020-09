Luís Represas está a caminho de completar uma carreira musical de 45 anos, que se confunde entre os sons do Trovante e da sua carreira a solo.

Com o país a tentar respirar por entre esta pandemia, Represas abre o ciclo de Concertos de Outono, no Cineteatro de Anadia e promete, no próximo dia 12, uma noite especial com canções conhecidas e outras escondidas “ao canto da noite”.

Não perca na edição impressa de 3 de setembro ou aqui a entrevista de Luís Represas ao JORNAL DA BAIRRADA, onde fala desta enorme carreira musical, dos efeitos da pandemia e das expetativas para o concerto de Anadia.