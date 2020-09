Já se iniciaram os trabalhos de requalificação e implementação de percursos pedonais e cicláveis na zona ribeirinha integrada dos rios Levira e Cértima, no concelho de Oliveira do Bairro.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que “este projeto prevê a construção de um percurso, numa extensão de mais de 5 Km, que vai potenciar os recursos naturais de excelência que dispomos nas zonas ribeirinhas integradas do rio Levira, na freguesia de Oliveira do Bairro, e do rio Cértima, na freguesia de Oiã, onde é possível observar extensas marinhas de arroz, flora variada e avifauna, numa paisagem única”.

Ainda segundo o autarca, esta intervenção tem como objetivo principal “a recuperação e beneficiação do património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e o seu apetrechamento, dada a importância de preservar e melhorar os valores naturais e culturais do nosso concelho”.

O percurso, com oito rotas, vai poder ser iniciado em diferentes pontos das freguesias de Oiã e Oliveira do Bairro, em locais de fácil acesso e ligações a vias públicas conhecidas, ligando as margens dos rios Levira e Cértima e os parques naturais do Prego, do Ribeirinho e dos Atómicos, que serão utilizados como espaços de chegada e permanência.

Os caminhos existentes já consolidados junto às margens dos rios estão a ser requalificados e os espaços que se encontram separados pelos cursos de água dos rios vão ser ligados através de passadiços em madeira, para tornar possível o percurso estabelecido e os acessos às áreas urbanas.

A empreitada inclui, entre muitos outros trabalhos, o reperfilamento do caminho em todo o percurso, que passará pela sua desmatação, regularização e compactação. Será também reconstruída uma ponte, atualmente danificada, na margem ribeirinha do rio Cértima, facilitando o acesso para quem se desloca da parte urbana das aldeias do Silveiro e da Giesta. Para ligar o caminho do Cértima e o Parque do Prego, será construído um passadiço e duas rampas, uma de ligação ao caminho e outra de ligação ao parque, através do terreno junto à margem do rio.

Todo o percurso contará com identificação e sinalização e será promovido pelo Município como espaço de turismo de natureza, desporto, lazer, cultura educacional e interpretação ambiental.

A este propósito, Jorge Pato faz questão de garantir que o Município vai “implementar um programa de sensibilização e as medidas adequadas para controlar o fluxo de visitantes/utilizadores do percurso durante o período de nidificação de espécies de avifauna, com o objetivo de conservar e preservar estes habitats e o seu equilíbrio ambiental”.

O investimento para a concretização deste projeto é de 199.469,74 euros, com financiamento de 159.575,79 euros do Programa de Desenvolvimento Rural – PDR 2020, no âmbito de uma candidatura apresentada pelo Município de Oliveira do Bairro à Tipologia de Apoio 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias, integrada na Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL (Grupo de Ação Local) Aveiro Sul.